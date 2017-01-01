(Görüntülü Haber) Akyazı'da zincirleme kaza: 13 yaralı

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), () - SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde gizli buzlanma nedeniyle 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, 13 kişi yaralandı. Kaza, D-100 Karayolu Mudurnu Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Akyazı yönüne giden Suat Sorar yönetimindeki 54 HS 985 plakalı yolcu midibüsü, yoldaki gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp devrildi. Midibüse çarpmamak için duran henüz sürücüsü öğrenilemeyen 35 FL 1445 plakalı kamyona, arkadan gelen 63 YD 367 plakalı kamyon ile 67 TH 920 plakalı TIR çarptı. Kazada 13 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılardan 10'u Adapazarı'ndaki hastanelere, 3 kişi ise Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık görevlileri, polis ve jandarma ekipleri, midibüste, bir yaralının kopan parmağını aradı. Ancak tüm çabalara karşın parmak bulunamadı. Kaza sonrası Karayolları ekipleri, yolda tuzlama çalışması yaptı.