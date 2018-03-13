İhsan YALÇIN/İSTANBUL, () İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arnavutköy'de bir akaryakıt istasyonundan jeneratör aküsü çalan hırsızları yakaladı. Olay, Arnavutköy Boyalık Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. 2 hırsız çevrede bir süre keşif yaptıktan sonra piyasa değeri yaklaşık 40 bin lira olan jeneratör aküsünün çalıp kiralık araçla kayıplara karıştı. O anlar akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kamera kayıtlarını incelemeye alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 hırsızın kimliğini tespit etti. Geçtiğimiz günlerde de ekipler akü hırsızlarının Beyoğlu'ndaki evine baskın düzenlendi. Operasyonda S.A. ve C.G. gözaltına alındı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan S.A. ile C.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(Görüntülü Haber) Akü hırsızları yakalandı
İhsan YALÇIN/İSTANBUL, () İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arnavutköy'de bir akaryakıt istasyonundan jeneratör aküsü çalan hırsızları yakaladı. Olay, Arnavutköy Boyalık Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunda...
13 Mart 2018 Salı 09:57
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