Haber-Kamera: Yüksel KOÇ - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL- Vatan Şaşmaz'ı öldürdükten sonra intihar eden Filiz Aker'in cenazesi Kartal Soğanlık Gasilhanesi'nden ağabeyi Sümer Bayer ve yakınları tarafından alındı. Cenaze Tuzla'da bulunan 1. Ahmet Camii'ne götürüldü. Öğlen namazının ardından Aker için cenaze töreni düzenleniyor.
(Görüntülü Haber) (aktüel görüntüler) Filiz Aker için cenaze töreni düzenlendi
Haber-Kamera: Yüksel KOÇ - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL- Vatan Şaşmaz'ı öldürdükten sonra intihar eden Filiz Aker'in cenazesi Kartal Soğanlık Gasilhanesi'nden ağabeyi Sümer Bayer ve yakınları tarafından alındı. Cenaze...
31 Ağustos 2017 Perşembe 15:32
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