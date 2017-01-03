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(Görüntülü Haber) Aksaray’da belediye çalışanlarına FETÖ operasyonu

Hasan BÖLÜKBAŞ / AKSARAY, () - AKSARAY’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında belediyede çalışan 3 mühendis ve 1 itfaiye eri gözaltına alındı. Operasyon kapsamında adreslerinde bulunamayan 1 mühendis ve 1 itfaiye erinin ise arandığı...

Hasan BÖLÜKBAŞ / AKSARAY, () - AKSARAY’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında belediyede çalışan 3 mühendis ve 1 itfaiye eri gözaltına alındı. Operasyon kapsamında adreslerinde bulunamayan 1 mühendis ve 1 itfaiye erinin ise arandığı bildirildi. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri tarafından örgüte üye olduğu ileri sürülen Aksaray Belediyesi’nde görevli 4 mühendis ile 2 itfaiye eri hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Polis tarafından bu sabah şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Mühendisler Hüseyin A., Ali E., Vedat Y. ve itfaiye eri Fatih A. gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan Mühendis Mustafa K. ile itfaiye eri Mevlüt B.'nin aranmasının devam ettiği bildirildi. Evlerde yapılan aramalarda birçok belge, doküman ve bilgisayarlara el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler Aksaray Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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