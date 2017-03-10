(Görüntülü Haber)Aksaray’da 1 kişi parkta ölü bulundu

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, () - AKSARAY’da, arkadaşı 39 yaşındaki Sefa Çanta ile birlikte parkta içki içen 50 yaşındaki İsmail Hakkı Koç ölü bulundu. Aşırı alkol nedeniyle ayakta durmakta güçlük çeken Sefa Çanta ise tedavi için hastaneye kaldırıldı. Yanlarında boş alkol şişeleri ve yarım şişe kolonya bulanması üzerine Koç'un, aşırı alkol ya da içtiği kolonyadan ölmüş olabileceği üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin otopsiyle belirleneceği kaydedildi. Olay, bugün saat 08.00 sıralarında Bayrambaba Mahallesi Kılıçaslan Parkı içerisinde meydana geldi. İddiaya göre ikisi de işsiz olan İsmail Hakkı Koç ile Sefa Çanta, gece yarısı parkta alkol aldıktan sonra yanlarında getirdikleri kolonyayı içti. Sabah saatlerinde çevredekiler iki kişinin yerde yattığını fark edip polise ve 112 acil servise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede İsmail Hakkı Koç’un öldüğü belirlendi. Aşırı alkollü olduğu ve ayakta durmakta güçlük çektiği belirlenen Sefa Çanta ise polis ekiplerinin yardımıyla ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırıldığında cebinde yarım şişe kolonya bulunan Çanta, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Polisin, olay yerinde yaptığı incelemede boş alkol şişeleri ve yarım şişe kolonya bulundu. Bunun üzerine Koç'un, aşırı alkol ya da içtiği kolonyadan ölmüş olabileceği üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği kaydedildi. Koç'un cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.