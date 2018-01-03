(Görüntülü Haber) Aksaray'da uyuşturucu şebekesine operasyon: 8 gözaltı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, () - AKSARAY'da polis tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şebekeye yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen şebekeyle ilgili çalışma başlattı. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından daha önce belirlenen 10 adrese bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada da bir miktar esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.