(Görüntülü Haber) Aksaray'da uyuşturucu operasyonu Afganlı 3 kişi gözaltına alındı

Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY ) AKSARAY'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir şebekeye yönelik yapılan operasyonda Afganistan uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Aksaray Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, sokaklarda uyuşturucu sattığı iddia edilen Afganlı şebekeye yönelik bugün operasyon düzenledi. Daha önceden belirlenen 4 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda Afganistan uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 30 gram, satışa hazır birer içimlik 32 paket halinde hazırlanmış eroin ele geçirildi.