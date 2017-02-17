Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY ) AKSARAY'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir şebekeye yönelik yapılan operasyonda Afganistan uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Aksaray Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, sokaklarda uyuşturucu sattığı iddia edilen Afganlı şebekeye yönelik bugün operasyon düzenledi. Daha önceden belirlenen 4 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda Afganistan uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 30 gram, satışa hazır birer içimlik 32 paket halinde hazırlanmış eroin ele geçirildi.
(Görüntülü Haber) Aksaray'da uyuşturucu operasyonu Afganlı 3 kişi gözaltına alındı
Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY ) AKSARAY'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir şebekeye yönelik yapılan operasyonda Afganistan uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Aksaray Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri,...
17 Şubat 2017 Cuma 13:44
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