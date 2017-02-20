(Görüntülü Haber) Aksaray'da şüpheli valiz paniği

Hasan BÖLÜKBAŞ / AKSARAY, () - AKSARAY'da bir binanın bahçe duvarı kenarına bırakılan valiz, bomba paniğine neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan valiz boş çıktı. Olay, bugün saat 10.00 sıralarında Paşacık Mahallesi Makas Kavşağı'nda meydana geldi. Bir binanın bahçe duvarının kenarında sahipsiz valizi görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine verilen adrese gelen polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Cep telefonuyla uzaktan kumandayla bombalı saldırı ihtimali üzerine sinyal kesici cihazlarda da önlem alındı. Ardından, bomba imha uzmanları tarafından fünyeyle kontrollü olarak patlatılan valiz boş çıktı.