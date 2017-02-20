(Görüntülü Haber) Aksaray'da otomobilin camı kırıp çantanın çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY ) AKSARAY'da park halindeki otomobilin yanına duran bir araçtan inen bir kişinin tornavidayla park halindeki otomobilin arka kapı camını kırıp içindeki çantayı alma anı güvenlik kamera kayıtlarını yansıdı. Olay, geçen 14 Şubat günü merkez Kılıçaslan Mahallesi'Nde meydana geldi. Esnaf Tuncay Adak(38) otomobilini işyerinin arka sokağına park edip, dükkanına gitti. Kısa bir süre sonra da Adak'ın park ettiği otomobilin yanına bir otomobil yaklaştı. Yolun ortasında duran otomobilden inen kapişonlu bir kişi, park halindeki otomobilin sağ arka kapı camının yanına gidip tornavida ile güçlükle camı kırdı. Ardından arka koltuktaki çantayı alıp, geldiği otomobile binip kaçtı. Kısa bir süre sonra park ettiği otomobilin yanına gelen Adak, camının kırık ve koltuktaki çantasının olmadığını fark edince polise haber verdi. Olay anı ise bir işyerinin güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Polis, güvenlik kamera kayıtlarından otomobilin plakasını ve hırsızlığı gerçekleştiren şüpheli ve araç sürücüsünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.