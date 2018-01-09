(Görüntülü Haber) Aksaray'da FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı
AKSARAY'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) il kadın yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkarılan 13 kişiden 8'i gözaltına alındı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı,...
09 Ocak 2018 Salı 18:08
AKSARAY'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) il kadın yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkarılan 13 kişiden 8'i gözaltına alındı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında örgütün kadın yapılanmasına yönelik, aralarında erkeklerinde bulunduğu 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bugün polis tarafından Aksaray merkezli olarak Kocaeli ve Denizli'de yapılan eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. 5 kişinin yakalanması için operasyonun sürdüğü belirtildi. Aksaray'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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