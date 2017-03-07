(Görüntülü Haber) Aksaray'da define avcısı 6 kişi yakalandı
AKSARAY'da 1'inci derece sit alanında kaçak kazı yaparak define arayan 2'si kadın 6 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelyurt İlçesi'ne bağlı Bozcayurt Köyü Kale Mevkii'ndeki...
07 Mart 2017 Salı 12:36
AKSARAY'da 1'inci derece sit alanında kaçak kazı yaparak define arayan 2'si kadın 6 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelyurt İlçesi'ne bağlı Bozcayurt Köyü Kale Mevkii'ndeki 1'inci derecede sit alanında kaçak kazı yaparak define arayan kişiler olduğu bilgisini aldı. Bölgede inceleme yapan jandarma, bir grubun kaçak kazı yaptığı belirledi. Teknik ve fiziki takip ardından bugün operasyon düzenleyen jandarma, 2'si kadın 6 kişiyi kazı yaparken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin bölgenin 3 ayrı noktasında kazı yaptıkları, ancak şu ana kadar herhangi bir define ve tarihi esere bulamadıkları belirlendi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.