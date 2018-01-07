(Görüntülü Haber) Aksaray'da 50 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
AKSARAY'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan TIR'da 50 bin paket kaçak sigara gele geçirildi. Sürücü İlyas D. (27) gözaltına alındı. Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Aksaray-...
07 Ocak 2018 Pazar 16:21
AKSARAY'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan TIR'da 50 bin paket kaçak sigara gele geçirildi. Sürücü İlyas D. (27) gözaltına alındı. Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Aksaray- Adana karayolu üzerinde yol denetimi yaptığı sırada İlyas D. yönetimindeki 63 F 0939 plakalı TIR'ı şüphe üzerine durdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolü yapıldığı sırada sürücünün tedirgin hareketlerinden şüphelenen polis, TIR'da yaptığı aramada 50 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü İlyas D.'nin ilk ifadesinde sigara paketlerinden haber olmadığı bir ambardan aldığı yükleri taşıdığını ve içinde ne olduğunu bilmediğini söyledi.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.