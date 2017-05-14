(Görüntülü Haber) Akrabasını kurtarmak isteyen Suriyeli, Kızılırmak’ta boğuldu

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - SURİYE’deki iç savaştan kaçarak Kayseri’ye yerleşen 25 yaşındaki Hammud Elibrahim, suda boğulma tehlikesi yaşayan akrabası Ferac Elibrahim’i kurtarmak isterken, Kızılırmak’ta boğularak öldü.



Kayseri’ye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Kızılırmak’ta, iddiaya göre 19 yaşındaki Suriyeli Ferac Elibrahim suya girerek serinlemek istedi. Bu sırada boğulma tehlikesi geçiren Ferac, yakınında bulunan Hammud Elibrahim’den yardım istedi. İki çocuk babası Hammud, Ferac’ı kurtarmak için atladığı derin suda gözden kayboldu. Ferac ise kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başardı. Hammud’u aramak için olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve Turkuaz Sualtı ve Akarsu Kurtarma ekibi gönderildi. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından Hammud'un cesedi sudan çıkarıldı. Hammud'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.