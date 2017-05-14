Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı
Tur midibüsü faciası: 24 ölü
Tur midibüsünün şoförü öldü, eşi...
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem

(Görüntülü Haber) Akrabasını kurtarmak isteyen Suriyeli, Kızılırmak’ta boğuldu

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - SURİYE’deki iç savaştan kaçarak Kayseri’ye yerleşen 25 yaşındaki Hammud Elibrahim, suda boğulma tehlikesi yaşayan akrabası Ferac Elibrahim’i kurtarmak isterken, Kızılırmak’ta boğularak öldü. Kayseri’ye...

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - SURİYE’deki iç savaştan kaçarak Kayseri’ye yerleşen 25 yaşındaki Hammud Elibrahim, suda boğulma tehlikesi yaşayan akrabası Ferac Elibrahim’i kurtarmak isterken, Kızılırmak’ta boğularak öldü.

Kayseri’ye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Kızılırmak’ta, iddiaya göre 19 yaşındaki Suriyeli Ferac Elibrahim suya girerek serinlemek istedi. Bu sırada boğulma tehlikesi geçiren Ferac, yakınında bulunan Hammud Elibrahim’den yardım istedi. İki çocuk babası Hammud, Ferac’ı kurtarmak için atladığı derin suda gözden kayboldu. Ferac ise kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başardı. Hammud’u aramak için olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve Turkuaz Sualtı ve Akarsu Kurtarma ekibi gönderildi. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından Hammud'un cesedi sudan çıkarıldı. Hammud'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246