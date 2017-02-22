(Görüntülü Haber) Akkuş: Adımı sıkıyönetim komutanı yazanlardan şikayetçiyim

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, () - BURSA'da darbe girişiminin yapıldığı 15 Temmuz gecesi, sıkıyönetim komutanı olarak atandığını söyleyince gözaltına alınan ve üzerinde darbe sonrası görev yapacak kişilerin listesi çıkan İl Jandarma Komutanı Albay Yurdakul Akkuş, "Listeye ismimi yazan kişileri tanımıyorum. Onlardan şikayetçi oldum. Zaten ismimi yanlış yazmışlar. Orada Yurdagül yazıyor. Muhtemelen beni o listeye yanlışlıkla yazdılar" dedi. Darbe girişiminin yapıldığı 15 Temmuz gecesi İl Jandarma Komutanlığı'nın da bulunduğu Jandarma Bölge Garnizon Komutanlığı'na giden İl Jandarma Komutanı Albay Yurdakul Akkuş, kendisini sıkıyönetim komutanı olarak tanıtarak, o dönem görev yapan Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Seyfullah Saldık'a haber gönderdi. Tümgeneral Saldık, Akkuş'u garnizondan dışarı çıkartıp, Bursa Valisi İzzettin Küçük ile Cumhuriyet Savcısı Abdulkadir Şahin’e haber verdi. Akkuş, gittiği Mudanya yolu üzerindeki Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı'nda, İl Emniyet Müdür Vekili Vehbi Karadağ ve arkadaşları tarafından gözaltına alındı. Akkuş'un üzerinden çıkan darbe sonrası görev yapacakların listesi, 15 Temmuz'un başarısız olmasını sağladı. Daha sonra genişletilen operasyon kapsamında aralarında Yurdakul Akkuş'un da bulunduğu birçok subay tutuklandı. Bu gelişme, Bursa'ya ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir kez daha gündeme getirildi. İLK DURUŞMA 2 GÜN SÜRDÜ Haklarında Bursa 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’, ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Cumhuriyetini Hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs’, ‘Silahlı terör örgütü kurma, yönetme, silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve 20 yıla kadar hapis cezası istenen 14'ü tutuklu 16 sanığın dün başlayan yargılamasına bugün de devam edildi. Adliye Sarayı'ndaki duruşmaya, görevlerinden ihraç edilen İzmir'de tutuklu bulunan Yurdakul Akkuş ile Bandırma M Tipi Cezaevi'ne tutuklu bulunan Binbaşı Murat Yıldırım, Yüzbaşı Yılmaz Gündüz, Üsteğmen Hakan Kutkan, Teğmen Ali Çiğci, Astsubay Başçavuş Erkan Demirtemel, Astsubay Başçavuş İbrahim Çetin, Astsubay Başçavuş Ayhan Şen, Astsubay Başçavuş Kemal Şendur, Astsubay Başçavuş Mustafa Ekici, Astsubay Başçavuş Hacı Hüseyin Çelenk, Uzman Çavuş Duran Demir, Uzman Çavuş Ali Yasal, Uzman Çavuş Ertuğrul Yüksel ve tutuksuz yargılanan Teğmen Bilal Dişbudak ve Bursa İl Jandarma Alay Komutanlığı’nda personel şube müdürü olarak görev yapan Ali Bülbül katıldı. 'GİT DEDİ GİTTİM' Sanıkların beraatlerini istediği yargılamada, bugün ifade veren Yurdakul Akkuş kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Olayların yaşandığı gece yıllık izinde olduğunu ve nizameyiden gelen haber üzerine birliğe geldiğini söyleyen Akkuş, 'Harekat Yıldırım' kod adıyla gelen mesajı alıp odama çıktım. Okumaya fırsat bulamadan duyduğum sesler üzerine dışarı çıktım. Seyfullah Saldık oradaydı. Beni tahrik edercesine, 'sen kimsin' diye bağırdı. Sonra da, 'evine git' dedi. Bende lojmanımın yanındaki Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı'na gittim. Burada toplantı yapmadık. Televizyondan gelişmeleri takip ediyordum. Cumrurbaşkanımızın açıklamalarından darbe girişimi olduğunu öğrendim. Polisler beni almak istediler. Vali, başsavcı ve emniyet müdününü aradım. Başsavcı, gözaltı kararı olmadığını, ancak polislerle gitmem gerektiğini bana söyledi. Ben de gittim" dedi. Benzer savunmaları yaptığı için mahkeme heyeti tarafından sürekli uyarılan Akkuş, darbe girişiminin yaşandığı gece Bursa'da hiçbir olumsuzluğun yaşanmadığını hatırlatıp, "Bu bir darbe davası değil, kumpas davasıdır. Benim sadece ismimin geçmesi dışında bu darbecilerle hiçbir alakam yoktur. Gelen mesajı zaten sonradan okudum ve valiye teslim etmek için çantama koydum. Ama polis bunları ele geçirmiş gibi davranmış. Bu iyi niyetimi kötüye kullanmıştır. Ayrıca Seyfullah Saldık, olayla ilgili tutanakları polislere sabaha kadar teslim etmemiştir. Tutanaklar birçok defa değişti. Benim, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapısı üyesi değilim. Listeye ismimi yazan kişileri tanımıyorum. Onlardan şikayetçi oldum. Zaten ismimi yanlış yazmışlar. Orada Yurdagül yazıyor. Muhtemelen beni o listeye yanlışlıkla yazdılar" Duruşmayı tanıkların dinlenmesi için erteleyen mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.