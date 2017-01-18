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Akdeniz Üniversitesi'nde iskele çöktü, işçiler enkazın aldında kaldı
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(Görüntülü Haber) Akdeniz Üniversitesi'nde iskele çöktü, işçiler enkazın aldında kaldı (2)

ANTALYA, () - ANTALYA'da Akdeniz Ünirvesitesi Tıp Fakültesi'nde yapımı süren 6 katlı binanın iskelesinin çökmesi sonucu 8 işçi enkazın alında kaldı. 3 işçi çıkarılırken 5 işçinin halen enkazın aldında olduğu belirtildi....

ANTALYA, () - ANTALYA'da Akdeniz Ünirvesitesi Tıp Fakültesi'nde yapımı süren 6 katlı binanın iskelesinin çökmesi sonucu 8 işçi enkazın alında kaldı. 3 işçi çıkarılırken 5 işçinin halen enkazın aldında olduğu belirtildi.

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