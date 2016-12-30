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(Görüntülü Haber) Akçakale'de, sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Hadi KURT / AKÇAKALE(Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'nde, sulama kanalında bir kadın cesedi bulundu. Akçakale'nin Yukarı Deren Mahallesi'nden geçen sulama kanalında temizlik yapan belediye işçileri, bir kadın...

Hadi KURT / AKÇAKALE(Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'nde, sulama kanalında bir kadın cesedi bulundu. Akçakale'nin Yukarı Deren Mahallesi'nden geçen sulama kanalında temizlik yapan belediye işçileri, bir kadın cesediyle karşılaştı. İşçilerin ihbarıyla bölgeye giden jandarma ekipleri, başında poşet bulunan 30- 35 yaşlarında üzerinden kimlik çıkmayan kadının başına sıkılan tek kurşunla öldüğünü saptadı. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası ceset Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, jandarma cinayete kurban gittiği tahmin edilen kadının kimliğinin saptanması ve öldürenlerin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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