Hadi KURT/ AKÇAKALE (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'nde, sulama kanalında bir erkek cesedi bulundu. Akçakale'nin Tatlıca Mahallesi'nde oyun oynayan çocuklar, mahalleden geçen sulama kanalında bir erkek cesediyle karşılaştı. Çocukların durumu anlattığı ailelerinin ihbarıyla olay yerine gelen jandarma, üzerinden kimlik çıkmayan 20 yaşlarındaki erkeğin, vücudunda herhangi bir ize rastlamadı. Jandarma ekipleri inceleme sonrası Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen cesedin kime ait olduğunun tespiti için çalışma başlattı.
(Görüntülü Haber) Akçakale'de, sulama kanalında ceset bulundu
Hadi KURT/ AKÇAKALE (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'nde, sulama kanalında bir erkek cesedi bulundu. Akçakale'nin Tatlıca Mahallesi'nde oyun oynayan çocuklar, mahalleden geçen sulama kanalında bir erkek cesediyle karşılaştı....
02 Ocak 2017 Pazartesi 19:37
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