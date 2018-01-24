TUTUKLANDI Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde otomobiline benzin dökerek yakmaya çalışan ve 1 kişiyi yaraladıktan sonra tüfekle intihara kalkışan Mahmut Dağ, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Dağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
(Görüntülü Haber) Akçakale'de intihar ve linç girişimini polis önledi (2)
TUTUKLANDI Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde otomobiline benzin dökerek yakmaya çalışan ve 1 kişiyi yaraladıktan sonra tüfekle intihara kalkışan Mahmut Dağ, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Dağ, çıkarıldığı...
24 Ocak 2018 Çarşamba 21:26
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