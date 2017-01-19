Ali LEYLAK- Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), () - SURİYE sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde hayvan kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 kamyonette 100 küçükbaş hayvan ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri Bulutlu Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği 63 K 8475 ile 63 AJ 793 plakalı kamyonetleri durdurdu. Yapılan incelemede kamyonetlerde bulunan 100 küçükbaş hayvanın kaçak yollarla Suriye'den getirildiği belirlendi. El konulan hayvanlar Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne teslim edilirken, kamyonet sürücüleri Salih G. ile Mehmet Emin A. ise gözaltına alındı.
(Görüntülü Haber) Akçakale'de hayvan kaçakçılığına 2 gözaltı
Ali LEYLAK- Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), () - SURİYE sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde hayvan kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 kamyonette 100 küçükbaş hayvan ele geçirildi, 2 kişi gözaltına...
19 Ocak 2017 Perşembe 16:12
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