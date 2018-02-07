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(Görüntülü Haber) Akaryakıt istasyonunda pompalı tüfekli, bıçaklı gasp

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, ellerinde pompalı tüfek ve bıçakla bir akaryakıt istasyonuna giren yüzleri maskeli 3 kişi, kasadan 1700 lira ile 1 cep telefonunu alıp, geldikleri otomobille kaçtı. Gasp anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay,...

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, ellerinde pompalı tüfek ve bıçakla bir akaryakıt istasyonuna giren yüzleri maskeli 3 kişi, kasadan 1700 lira ile 1 cep telefonunu alıp, geldikleri otomobille kaçtı. Gasp anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, bugün saat 07.00 sıralarında Ereğli-Adana Karayolu'nda bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Kimlikleri belirlenemeyen 3 kişi, plakası kapatılmış bir otomobille akaryakıt istasyonuna geldi. Şüphelilerden biri elinde pompalı tüfekle, diğeri de bıçakla araçtan inip iş yeri çalışanları Müslüm Ö. ve Ünal G.'yi tehdit ederek kasadaki 1700 lira ile 1 cep telefonunu aldı. Ardından takip edilmemek için akaryakıt istasyonunda bulunan bir otomobilin de lastiklerini kesen gaspçılar, geldikleri otomobille hızla uzaklaştı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri çalışanları durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma, gaspçıları yakalamak için çalışma başlattı.

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