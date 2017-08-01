(Görüntülü Haber) Akaryakıt istasyonunda kavga ölümle son buldu

ADAPAZARI'nda bir yakıt istasyonunda yakıt alırken pompacıyla arasında çıkan kavgada yumruk darbesiyle yere düşerek başını çarpan 71 yaşındaki İbrahim Tekin yaşamını yitirdi. Kavga anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 15.00 sıralarında Adapazarı Tekeler Mahallesi Kuzey Terminali mevkiindeki yakıt istasyonunda meydana geldi. İbrahim Tekin yakıt almak için istasyona girdi. Aracına yapılan yakıt dolumu bittiği sırada İbrahim Tekin, pompacı D.D'ye 'Neden pompayı geç çıkarttın' deyince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüşünce yaşlı adam ve pompacı yumruklaşmaya başladı. Arbede sırasında yüzüne aldığı yumruk darbesiyle yere yığılan İbrahim Tekin başını zemine çarptı. Tekin'in yerde hareketsiz kalması üzerine sağlık ekibine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adam buradan sevk edildiği Yalova'daki özel bir hastanede yaşamını yitirdi. Olay, yakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, pompacı ile tartıştıktan sonra çıkan kavgada İbrahim Tekin'in yüzüne aldığı yumruk darbesiyle yere yığıldığı görüldü. Görevli D.D ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.