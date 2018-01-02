(Görüntülü Haber) Akaryakıt istasyonu soyan gaspçı yakalandı
AYDIN'ın İncirliova İlçesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna gelen gaspçı bıçakla çalışanları tehdit ederek kasadaki paraları zorla aldı. Polis, güvenlik kamerası görün9tülerinden kimliğini belirlediği gaspçıyı 3 gün içerisinde...
02 Ocak 2018 Salı 23:40
AYDIN'ın İncirliova İlçesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna gelen gaspçı bıçakla çalışanları tehdit ederek kasadaki paraları zorla aldı. Polis, güvenlik kamerası görün9tülerinden kimliğini belirlediği gaspçıyı 3 gün içerisinde yakaladı. Olay, Acarlar Mahallesi girişindeki akaryakıt istasyonunda geçen Cuma günü saat 18.00'da meydana geldi. Motosikletli B.K. elindeki bıçakla akaryakıt istasyonuna geldi. Bıçakla K.A. isimli çalışanı tehdit eden B.K. kasadaki paraları vermesini istedi. Kasada para olmadığını gören B.K. olay yerinden kaçtı. İkinci akaryakıt istasyonuna yönelen B.K. bu kez de burada çalışan Y.D.'yi bıçakla tehdit ederek kasadaki 535 TL'yi alarak kaçtı. Akaryakıt istasyonu çalışanının polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. 3 GÜNDE YAKALANDI Aydın Emniyet Müdürlüğü Gasp ve Hırsızlık Bürosu ekiplerinin ortaklaşa çalışması sonucunda kimliği saptanan B.K., geçen Pazartesi günü Acarlar Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Yakalanan gaspçı emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf edince sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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