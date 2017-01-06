(Görüntülü Haber) Akaryakıt istasyonlarndan gaspa 3 gözaltı

Nermin UÇTU / MANİSA, () MANİSA'daki 2 akaryakıt istasyonundan yaklaşık 40 bin lira para gasp ettikleri iddiasıyla 3 kişi polis tarafından yakalandı. Güvenlik kameralarından gasp anında kullanılan pompalı tüfeğin markasının ve kime satıldığını belirlenmesiyle zanlılara ulaşıldığı belirtildi. Yine görüntülerden gaspçılardan birinin montundaki yırtığın tespit edildiği, gözaltına alınanlarından birinin evinde o monta ulaşıldığı ifade edildi. Şehzadeler ilçesinde 3 silahlı soyguncu, 6 Aralık ve 15 Aralık'ta 2 akaryakıt istasyonundan para gasp etti. Silahlı soygun anı da güvenlik kameralarına yansıdı. Olayda yüzlerini gizleyen soyguncular; 1 pompalı tüfek ve 1 tabanca ve av tüfeği kullandı. Görüntülerde istasyon çalışanına pompalı tüfeği doğrultan soygunculardan birinin paraları istediği görüldü. Paraları poşetlere dolduran soyguncular, olay yerinden koşarak uzaklaştı. Polis 9 gün arayla 2 akaryakıt istasyonunu soyan 3 gaspçının peşine düştü. İki istasyondan yaklaşık 40 bin lira alan silahlı soyguncular S.A. (25), A.K. (20) ve M.D. (20), Şehitler Mahallesi'nde kaldıkları bekar evinde yakalandı. Güvenlik kameralarından yola çıkan polislerin, görüntüleri detaylı bir şekilde incelediği ve olayda kullanılan pompalı tüfeğin Konya'da üretildiğini belirlediği, ardından Manisa'da bu silahı kimin satın aldığının saptandığı belirtildi. Polis ayrıca, görüntülerde bir soyguncunun montundaki yırtığı da saptadığı, bu giysinin de evde yapılan aramada bulunduğu bildirildi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilen 3 gasp zanlısı, silahlı yağma ve öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.