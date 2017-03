(Görüntülü Haber) Ak Partili belediyenin 'Aile Saadeti' kitabına suç duyurusu

ÇANAKKALE Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyeleri, Ak Partili Gaziantep Şahinbey Belediyesi tarafından dağıtılan 'Aile Saadeti' adlı evlilik kitapçığında suçu öven, halkı, kadını aşağılamaya, kin ve nefrete tahrik eden, kadının dövülmesini azmettiren ibareler taşıdığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Çanakkale Barosu Kadın Hakları Komisyon Avukat Güneş Pehlivan, beraberindeki komisyonu üyesi avukatlar ile birlikte bugün saat 13.00'de, adliye önünde bir araya geldi. Gaziantep Şahinbey Belediyesi hakkında 'Aile Saadeti' adlı kitapla ilgili Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Pehlivan, şöyle dedi: "Basından hem de TBMM gündemine konu olmasıyla öğrendiğimiz üzerine, Gaziantep iline bağlı Şahinbey Belediyesi yeni evlenen çiftlere 'Aile Saadeti' isimli kitabı hediye ediyor. Kitapta yer alan ibareler, kadının yerinin evi olduğu ve mecbur kalmadıkça kadının sokağa çıkmaması gerektiğini öğütlüyor. Ayrıca erkeklere kadını nasıl ıslah edecekleri anlatılıyor. Kadını dövme talimatları veriliyor. Dayağın bir ilaç ve tedavi yöntemi olduğu iddia ediliyor. Öyle ki neredeyse kitapta sarf edilen her kelimenin suç karşılığı mevcut. Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın her gün arttığı ülkemizde suçu öven, şiddete azmettiren, halkı kadını aşağılamaya, kadına kin, nefret ve ayrımcı duygular beslemeye teşvik eden uygulamalar çağdaş küresel toplum tarafından yazılmış her türlü hukuka aykırıdır. Bu sebeplerle Çanakkale Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyeleri olarak bugün bahsi geçen kitabı ve bu kitabı hediye kisvesi altında yeni evlenen çiftlere dağıtan Şahinbey Belediyesini adalete ihbar ediyoruz." Açıklama ardından Pehlivan ve komisyon üyeleri, suç duyurusu dilekçesini Savcılığa teslim etti.