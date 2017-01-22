İSTANBUL’A GÜNDERİLDİ Tekirdağ’da yakalanan DHKP/C'li Şerif Turunç, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü’ndeki ilk sorgusunun tamamlanmasının ardından İstanbul’a gönderildi. Şerif Turunç'un emniyetten çıkarılışı sırasında Özel Harekat ekipleri emniyet binası ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
(Görüntülü Haber) Ak Parti ve Emniyet'e saldıran terörist, Tekirdağ’da yakalandı (4)
İSTANBUL’A GÜNDERİLDİ Tekirdağ’da yakalanan DHKP/C'li Şerif Turunç, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü’ndeki ilk sorgusunun tamamlanmasının ardından İstanbul’a gönderildi. Şerif Turunç'un emniyetten çıkarılışı sırasında...
22 Ocak 2017 Pazar 18:34
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