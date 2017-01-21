Mustafa ÖZDABAK-Hasan YILDIRIM/ İSTANBUL,() BEYOĞLU-Sütlüce'deki AK Parti İl Başkanlığı binasına akşam saatlerinde yapılan saldırının izleri gündüz ortaya çıktı. Lav mermisinin isabet ettiği, pencere camları kırılırken duvarda da delikler açıldı. Kırılan camlar görevliler tarafından temizlendi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na lav silahıyla yapılan saldırının izleri gündüz ortaya çıktı. Açılan ateş sonucu lav mermisi 3'üncü katta bulunan pencere çerçevesinden sekerek duvara saplandı. Duvara saplanan merminin patlamadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin incelemesinden sonra kırılan camlar görevliler tarafından temizlendi. Duvarda açılan delikler ise görüntülendi.
(Görüntülü Haber) Ak Parti İl Başkanlığı'na yapılan saldırının izleri, gündüz ortaya çıktı
Mustafa ÖZDABAK-Hasan YILDIRIM/ İSTANBUL,() BEYOĞLU-Sütlüce'deki AK Parti İl Başkanlığı binasına akşam saatlerinde yapılan saldırının izleri gündüz ortaya çıktı. Lav mermisinin isabet ettiği, pencere camları kırılırken duvarda da...
21 Ocak 2017 Cumartesi 11:28
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