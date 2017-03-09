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(Görüntülü Haber) Ak Parti belde başkanın kardeşi silahlı saldırıda öldürüldü

HAKKARİ’nin Yüksekova İlçesi'nde Ak Parti Esendere Belde Başkanı Tayfun Ayhan ile ağabeyi Murat Ayhan silahlı saldırıya uğradı. Murat Ayhan'ın yaşamını yitirdiği saldırıda kardeşi Tayfun Ayhan ise hafif yaralandı. Olay, akşam...

HAKKARİ’nin Yüksekova İlçesi'nde Ak Parti Esendere Belde Başkanı Tayfun Ayhan ile ağabeyi Murat Ayhan silahlı saldırıya uğradı. Murat Ayhan'ın yaşamını yitirdiği saldırıda kardeşi Tayfun Ayhan ise hafif yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi. Beldede referandum çalışması yaptıktan Yüksekova'ya dönen Ak Parti Esendere Belde Başkanı Tayfun Ayhan ile ağabeyi 37 yaşındaki Murat Ayhan, evlerinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda, silahtan çıkan mermilerin isabet ettiği Tayfun Ayhan ile ağabeyi Murat yaralandı. Yaralı kardeşler, olay yerine sevk edilen ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Murat Ayhan, buradaki ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Acı haberi alan Ayhan'ın yakınları hastaneye akın etti. Polis hastane önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

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