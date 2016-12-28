Mahir ALAN/ADIYAMAN () - ADIYAMAN'da evlenme isteğine ailesinin olumsuz yanıt vermesine sinirlenen Nadir Ç., evlerini ateşe verdi. Evde çıkan yangın, ihbarla gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürürken, Nadir Ç. polis tarafından gözaltına alındı. Olay, bugün öğleden sonra Yeni Mahalle'de meydana geldi. Nadir Ç., iddiaya göre ailesine evlenmek istediğini söyledi. Ailesinin olumsuz yanıt vermesiyle sinirlenen genç, kirada oturdukları evi ateşe verdi. Evde çıkan yangın, ihbarla gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürürken, Nadir Ç. polis tarafından gözaltına alındı. Evde hasar oluşurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
(Görüntülü Haber) Ailesi evlenmesine izin vermeyince evi yaktı
Mahir ALAN/ADIYAMAN () - ADIYAMAN'da evlenme isteğine ailesinin olumsuz yanıt vermesine sinirlenen Nadir Ç., evlerini ateşe verdi. Evde çıkan yangın, ihbarla gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürürken, Nadir Ç. polis tarafından gözaltına...
28 Aralık 2016 Çarşamba 18:43
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.