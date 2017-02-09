(Görüntülü Haber) Ahşap köy evi yandı

İbrahim EMÜL OSMANİYE, () OSMANİYE merkeze bağlı Çona Köyü'nde yalnız yaşayan 86 yaşındaki Halil Andırın'a ait ahşap ev yandı. Akşam saatlerinde evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar İtfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Osmaniye Belediyesi İtfaiye ekipleri iki katlı evdeki alevleri kontrol altına aldı. 3 itfaiye aracı ve 8 personel ile yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Sabah saatlerinde evinden ayrılarak Osmaniye merkezde oturan çocuklarını ziyarete giden ev sahibi Halil Andırın ise olayı duyunca döndüğü köyde çaresizlikle yanan evini izledi. Fenalaşan Andırın, ambulans ile Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.