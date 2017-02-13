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(Görüntülü Haber) Ağrı'da sebze pazarının çatısı kardan çöktü (3)

AĞRI'da eski Van Caddesi üzerinde bulunan 6 bin metre kapalı alana sahip Sebze Pazarının çatısının bir bölümü kardan dolayı çöktü. Olay bugün saat 16.10'da meydana geldi. Her gün açık olan sebze pazarının çatısı, üzerinde bulunan...

AĞRI'da eski Van Caddesi üzerinde bulunan 6 bin metre kapalı alana sahip Sebze Pazarının çatısının bir bölümü kardan dolayı çöktü. Olay bugün saat 16.10'da meydana geldi. Her gün açık olan sebze pazarının çatısı, üzerinde bulunan kar ve buzu taşıyamadı. Çatının bir bölümü üzerindeki ağırlık nedeniyle çöktü. Kazaya, çevredeki vatandaşlar, AFAD ve Belediye ekipleri müdahale etti. Enkaz altında kimsenin kalıp kalmadığı henüz bilinmiyor.

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