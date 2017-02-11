Tolunay DUMAN/ADANA, () - MERSİN'in Tarsus İlçesi'nde kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaçlara çarparak alev alan LPG'li otomobilin sürücüsü 60 yaşındaki Yusuf Gövrek, yanarak can verdi. Kaza, saat 23.00 sıralarında ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Çevreli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 2 çocuk babası Tesisatçı Yusuf Gövrek yönetimindeki 33 N 7601 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaçlara çarptıktan sonra alev aldı. LPG takından sızan gazın da etkisiyle alevler tüm aracı sararken, sürücü koltuğunda sıkışan Gövrek dışarı çıkmayı başaramadı. Yangına müdahale eden diğer sürücüler, tüm uğraşlara karşın Yusuf Gövrek'i kurtarmayı başaramadı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Gövrek'in öldüğü belirlendi. Gövrek'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
(Görüntülü Haber) Ağaçlara çarpıp alev alan LPG'li otomobilin sürücüsü yanarak öldü
Tolunay DUMAN/ADANA, () - MERSİN'in Tarsus İlçesi'nde kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaçlara çarparak alev alan LPG'li otomobilin sürücüsü 60 yaşındaki Yusuf Gövrek, yanarak can verdi. Kaza, saat 23.00 sıralarında ilçe merkezine...
11 Şubat 2017 Cumartesi 10:15
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