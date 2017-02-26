ÖLÜ SAYISI 3’E YÜKSELDİ Korkuteli’nde otomobilin ağaca çarptığı kazada yaralanan Yakup Seyis, ambulansla Antalya’ya sevk edilirken yolda, Talat Tuğ ise kent merkezinde götürüldüğü özel bir hastanede tüm çabalara karşın kurtarılamadı.
(Görüntülü Haber) Ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı (2)
ÖLÜ SAYISI 3’E YÜKSELDİ Korkuteli’nde otomobilin ağaca çarptığı kazada yaralanan Yakup Seyis, ambulansla Antalya’ya sevk edilirken yolda, Talat Tuğ ise kent merkezinde götürüldüğü özel bir hastanede tüm çabalara karşın...
26 Şubat 2017 Pazar 08:57
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