Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),() - TEKİRADĞ'ın Çorlu İlçesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cenaze aracı yoldan çıkıp ağaca çarptı. Kazada sürücü Rüştü Karabayram yaralandı. Kaza, Tem Otoyolu Saray Gişeler mevkiinde meydana geldi. Edirne'den cenaze naklinden dönen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Rüştü Karabayram'ın kullandığı 34 NZ 1878 plakalı cenaze aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetin kaybetmesi üzerine yoldan çıkıp ağacı çarptı. Kazada yaralanan sürücüsü Rüştü Karabayram, olay yerine gelen ambulansla alınarak Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
(Görüntülü Haber) Ağaca çarpan cenaze aracının sürücüsü yaralandı
Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),() - TEKİRADĞ'ın Çorlu İlçesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cenaze aracı yoldan çıkıp ağaca çarptı. Kazada sürücü Rüştü Karabayram yaralandı. Kaza, Tem Otoyolu Saray Gişeler...
11 Ocak 2017 Çarşamba 13:10
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