(Görüntülü Haber) Ağabeyini yaraladı, sonra intihar etti

Ayhan ACAR/BARTIN, () - BARTIN'da, tarlada tartıştığı ağabeyini tüfekle ateş ederek yaralayan Hasan O. (34), daha sonra evde başına dayadığı tüfeği ateşleyerek intihar etti.



Olay, saat 12.00 sıralarında, Gözpınar köyü'nde meydana geldi. 3 ay önce cezaevinden çıkan bekar, Hasan O., ağabeyi evli ve 3 çocuk babası Turgut O.(43) ile kendilerine ait tarlada bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Hasan O. yanında bulunan av tüfeği ile ağabeyine 1 el ateş etti. Kanlar içinde kalan ağabeyini gören Hasan O., daha sonra kaçtı. Köylülerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil ekibi ilk müdahalede bulunduğu Turgut O.'yu Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralanan Turgut O. tedavi altına alındı.



Evine giden Hasan O. av tüfeğini başına dayayarak ateşledi. Hasan O.'yu arayan jandarma ekibi eve geldiğinde, cesediyle karşılaştı. İntihar eden Hasan O. cesedi otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.



