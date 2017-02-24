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(Görüntülü Haber) Ağabeyini öldüren sanığa 18.5 yıl

Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta, sevgilisini dövdüğünü ileri sürdüğü ağabeyi 23 yaşındaki Ferdi Aker'i av tüfeği ile öldüren 22 yaşındaki Tuğhan Aker, 18 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Geçen yıl...

Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta, sevgilisini dövdüğünü ileri sürdüğü ağabeyi 23 yaşındaki Ferdi Aker'i av tüfeği ile öldüren 22 yaşındaki Tuğhan Aker, 18 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Geçen yıl 24 Kasım'da Çaycuma İlçesi Karapınar Beldesi'nde meydana gelen olayda, Ferdi ve Tuğhan Aker kardeşler, evde sevgilileriyle birlikte alkol almaya başladı. İddiaya göre bu sırada Ferdi Aker ile sevgilisi Gamze O., bilinmeyen nedenle tartıştı. Ferdi Aker, aralarında çıkan kavgayı ayırmak isteyen kardeşinin sevgilisine vurunca, Tuğhan Aker ile de tartıştı. Tuğhan Aker'in av tüfeğiyle ateş ettiği ağabeyi Ferdi Aker öldü, onun sevgilisi Gamze O. ise omzuna isabet eden saçmalarla yaralandı. 'KEŞKE BÖYLE OLMASAYDI' Tutuklanan Tuğhan Aker, 'Yakın akrabayı kasten öldürme' ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Son sözü sorulan Tuğhan Aker, "Ben ailemi ve kendimi savundum. Önce o bana ateş ettiği için korkuyla etrafa rastgele ateş ettim. Keşke böyle olmasaydı" dedi. HAKSIZ TAHRİK VE İYİ HAL İNDİRİMİ Mahkeme, ağabeyini haksız tahrik altında öldürdüğü kanaatiyle sanığa verdiği 20 yıl hapis cezasını, duruşmalardaki iyi halini de gözeterek 16 yıla düşürdü. Gamze O.'yu yaralamadan da 2 yıl 6 ay hapis cezası verilen Tuğhan Aker, toplam 18 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olaydan sonra suçu üstüne almak isteyen anne Nuray Aker ise 'suç üstlenmek' suçundan tutuksuz yargılandığı aynı davada beraat etti. Tuğhan Aker, kararın ardından duruşma sonunda askerlerin arasından salondan çıkarılırken mahkeme heyetine dönerek, "Allah razı olsun ya" diyerek tepki gösterdi.

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