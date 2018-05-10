(Görüntülü Haber) Afyonkarahisar'da hastaneden Suriyeli ailenin bebeği kaçırıldı (1)

AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR Devlet Hastanesi'nin yeni doğan ünitesine, personel kıyafetiyle giren kadın, Suriyeli ailenin bebeğini kaçırdı.



Yeni doğan ünitesine hastane çalışanı gibi girip, bebeği kaçıran kadının da Suriye uyruklu olduğu ileri sürüldü. Polis, kimliği henüz tespit edilemeyen kadının yakalanması ve bebeğin bulunması için operasyon başlattı. Hastane yönetimi tarafından olayla ilgili açıklama yapılacağı belirtildi.