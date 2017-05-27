(Görüntülü Haber) Afyonkarahisar'da aynı firmaya ait yolcu otobüsleri çarpıştı: 23 yaralı 2

AFYONKARAHİSAR'da, aynı firmaya ait iki yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 23 kişi yaralandı. Kaza, saat 01.00 sıralarından meydana geldi. Dinlenme tesislerindeki mola yerinden hareket eden Ç.G. yönetimindeki 09 DH 102 plakalı yolcu otobüsü, Dazkırı- Dinar karayolunun 5'inci kilometresindeki kavşakta A.. yönetimindeki 20 AYK 50 plakalı aynı firmaya ait yolcu otobüsüne arkandan çarptı. Kazada, otobüslerdeki 70 yolcudan 23'ü yaralandı. Haber verilmesi üzerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk tedavisi olay yerinden yapılan yaralılar ambulanslarla Çardak, Sandıklı ve Dinar Devlet hastanelerinde tedaviye alındı. Yaralılardan 21'i tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 2'sinin tedavisi sürüyor.