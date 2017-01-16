Ahmet DAĞLI- Onur BAYRAM/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'da 8 TIR, 2 otomobil ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 10'u aşkın kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Afyonkarahisar- Antalya karayolunun Sinanpaşa İlçesi yakınlarındaki Damlalı Boğazı'nda meydana geldi. Gizli buzlanma nedeniyle 8 TIR, 2 otomobil ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kazada toplam 10'u aşkın kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere götürülürken, ulaşıma kapanan yolun açılması için çalışmalar sürüyor.
(Görüntülü Haber) Afyonkarahisar'da 11 araçlık zincirleme kaza (3)
Ahmet DAĞLI- Onur BAYRAM/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'da 8 TIR, 2 otomobil ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 10'u aşkın kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Afyonkarahisar- Antalya karayolunun...
16 Ocak 2017 Pazartesi 12:56
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