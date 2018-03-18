(Görüntülü Haber) Afrin - TSK ve ÖSO Afrin'de kontrolü sağladı (AKTÜEL -1)
18 Mart 2018 Pazar 12:49
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