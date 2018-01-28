Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL TSK, Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG'ye yönelik düzenenlen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan piyade üstçavuş Fatih Mehmethan'ın şehit haberi baba evine ulaştı.Ümraniye'de bulunan baba ocağına acı haberi ulaştı. Acı haberin ardından yakınları, şehidin baba evine akın etti. Şehidin evi ve sokak Türk bayraklarıyla donatılırken, binanın önünde ambulans hazır bekletildi.
(Görüntülü Haber) Afrin şehidinin haberi baba evine ulaştı
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL TSK, Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG'ye yönelik düzenenlen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan piyade üstçavuş Fatih Mehmethan'ın şehit haberi baba evine ulaştı.Ümraniye'de...
28 Ocak 2018 Pazar 00:52
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