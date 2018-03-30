(Görüntülü Haber) Afrin şehidini Niksar'da son yolculuğuna 5 bin kişi uğurladı

ZEYTİN Dalı Harekatı ile kontrol altına alınan Suriye'nin Afrin bölgesinde, arama tarama faaliyetleri sırasında teröristlerin kaçarken tuzakladığı el yapımı patlayıcının 22 Mart'ta infilak etmesi sonucu yaralanarak tedaviye alındığı hastanede dün şehit olan Piyade Uzman Çavuş Necmettin Yiğit (23), memleketi Tokat'ın Niksar ilçesinde 5 bin kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Necmettin Yiğit’in naaşı Niksar Devlet Hastanesi morgundan alınarak ilçeye bağlı Gökçesi beldesine getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı helallik alınması için Gökçeli Beldesindeki baba ocağına getirildi. 'BEN AĞLAMIYORUM, SİLMEYİN GÖZÜMÜ' Oğlunu evlerinin önünde bekleyen şehidin annesi Gülcan Yiğit "Ne söyleyeyim o canileri kaldırsınlar oralardan.Yavrumu yaktılar. Ama sevindirmiyorum onları ben. Sevindirmeyeceğim, güldürmeyeceğim kendimi onlara. Ben dik duracağım. Ben kuvvetli bir anneyim. Onları sevindirmeyin. Benim yavrum vatan aşığıydı. Onlar sevinmeyecekler. Vatanı yıkmayacak onlar. Yıkarız diye sevinmesinler" dedi. Bu sırada kendisinin göz yaşlarını silen kadın askere anne Yiğit, "Ben ağlamıyorum, silmeyin gözümü. Ben gözümün yaşını göstermeyeceğim oğluma" dedi. 5 yıl önce babası Mustafa Yiğit’i kaybeden Şehit Necmettin Yiğit’in Türk bayrağına sarılı tabutu evlerinin önünde helallik alındıktan sonra Niksar Belediyesine ait cenaze aracıyla törenin yapılacağı Gökçeli İlkokulunun bahçesine getirildi. Anne Gülcan Yiğit ve şehidin ağabeyleri Bekir ve Seyfullah Yiğit şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna dokunarak gözyaşı döktü. Melisa Ateş adlı öğrenci ise asker kıyafeti giyerek şehidin tabutu başında askerlerle birlikte asker selamı verip nöbet tuttu. Cenaze namazına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tokat Valisi Ömer Toraman, Ak Parti Tokat milletvekilleri Zeyid Aslan, Celil Göçer, Yusuf Beyazıt, Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, 48'inci Piyade Alay Komutanı Albay Aykut Biçeroğlu, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Siyasi parti temsilcileri, şehidin ailesi ile birlikte yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Cenaze namazının ardından şehidin cenazesi kardeşleri, Bekir ve Seyfullah Yiğit tarafından mezarlığa kadar taşındı. Bu sırada toplanan kalabalık, tekbirlerle şehidi Gökçeli Mezarlığı'na kadar götürdü. Şehit Uzman Çavuş Necmettin Yiğit ,Gökçeli beldesi mezarlığında toprağa verildi.