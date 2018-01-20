(Görüntülü Haber) Afrin'deki PKK/PYD mevzileri böyle vuruldu

SURİYE'nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/PYD mevzilerinden sınır hattındaki Türk karakoluna taciz ateşi açıldı. Açılan ateşle çıkan sıcak çatışma ve Türk topçusunun obüslerle terör örgütü mevzilerini ateş altına alması, tarafından anbean görüntülendi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör unsurlarından arındırılması amacıyla düzenlenecek operasyonun hazırlıkları sürerken, Afrin'in İkidam köyünde bulunan terör örgütü PKK/PYD mevzilerinden, sınır hattında bulunan Türk jandarma karakoluna taciz ateşi açıldı. Açılan ateşe karakoldaki askerlerin angajman kuralları kapsamında karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Silah seslerinin duyulduğu çatışmanın ardından sınırda konuşlu topçu birlikleri, teröristlerin bulunduğu mevziyi, top atışlarıyla ateş altına aldı. Çok sayıda top atışının yapıldığı mevzi imha edilirken, bölgeden yükselen dumanlar ve yaşananlar kameraları tarafından görüntülendi. Sınır hattında bulunanların da izlediği sıcak çatışma ardından tam isabetle vurulan terör örgütü hedefleri imha edildi.