İrfan SAPMAZ / () Zeytin Dalı Operasyonu'nda devam ederken teröristlerin Afrin'de tünelleri nasıl inşa ettiği ortaya çıktı. Afrin'de bulunan dev tünel kazıcı ağır iş makinası görenleri hayrete düşürdü. Afrin bölgesinde bir çok yerde bulunan tünellerin bu dev tünel kazıcı iş makinası ile delindiği tespit edildi. Afrin bölgesinin bir çok yerinde bulunan bu tünellerde her türlü ihtiyacı karşılayacak odalar, olası yaralanmalara karşı sağlık odaları, mutfak, mühimmat merkezleri gibi bir çok oda ile karşılaşıldı.
(Görüntülü Haber) Afrin'de teröristlerin tünel açmak için kullandığı dev iş makinası görenleri hayrete düşürdü
İrfan SAPMAZ / () Zeytin Dalı Operasyonu'nda devam ederken teröristlerin Afrin'de tünelleri nasıl inşa ettiği ortaya çıktı. Afrin'de bulunan dev tünel kazıcı ağır iş makinası görenleri hayrete düşürdü. Afrin bölgesinde bir çok...
30 Mart 2018 Cuma 16:09
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