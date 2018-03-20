SURİYE () Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de mayın, el yapımı patlayıcı ve tuzaklanmış bomba temizleme faaliyetlerine devam ettiğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından paylaşılan görüntülerde; Afrin'de el yapımı patlayıcı döşenen aracın güvenlik güçleri tarafından imha edilme anı yer aldı.
(Görüntülü Haber) Afrin'de teröristlerin araca tuzakladığı patlayıcı imha edildi
SURİYE () Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de mayın, el yapımı patlayıcı ve tuzaklanmış bomba temizleme faaliyetlerine devam ettiğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından paylaşılan görüntülerde; Afrin'de el yapımı patlayıcı...
20 Mart 2018 Salı 15:41
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