Afrin'de şehit olan 8 asker... 1) JANDARMA UZMAN CAVUŞ ARİF DEMİREL (24) (KASTAMONU) 2) JANDARMA ASTSUBAY UĞUR PALANCI (28) (İZMİR) 3) JANDARMA UZMAN CAVUŞ BURHAN AÇIKKOL (24) (ISPARTA) 4) JANDARMA ASTSUBAY CAVUŞ ABDULLAH TAHA KOÇ (23) (KONYA) 5) JANDARMA UZMAN ONBAŞI RIDVAN ÇEVİK (26) (ERCIS- VAN) 6) JANDARMA UZMAN CAVUŞ RECEP ÇETİN ( ) (ESKİŞEHİR) 7) JANDARMA UZMAN CAVUŞ MEHMET DİNEK (22) (NAZİLLİ/AYDIN) 8) JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ MUSTAFA OZAN GÖKÇE ( ) (HATAY) GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ----------------------------- -Sıralı halde fotoğrafları Haber: HATAY ()
(Görüntülü Haber) Afrin'de şehit olan 8 asker
Afrin'de şehit olan 8 asker... 1) JANDARMA UZMAN CAVUŞ ARİF DEMİREL (24) (KASTAMONU) 2) JANDARMA ASTSUBAY UĞUR PALANCI (28) (İZMİR) 3) JANDARMA UZMAN CAVUŞ BURHAN AÇIKKOL (24) (ISPARTA) 4) JANDARMA ASTSUBAY CAVUŞ ABDULLAH TAHA KOÇ (23) (KONYA) 5)...
02 Mart 2018 Cuma 10:07
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