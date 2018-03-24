Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin'de önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcıları imha edilme çalışmaları sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, twitter hesabından arama tarama faaliyetleri sırasında tespit edilen el yapımı patlayıcının imha edilme anının görüntülerini yayınladı.
(Görüntülü Haber) Afrin'de el yapımı patlayıcının imha edilme anı
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin'de önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcıları imha edilme çalışmaları sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, twitter hesabından arama tarama faaliyetleri sırasında tespit...
24 Mart 2018 Cumartesi 09:51
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