Yılmaz BEZGİN- SURİYE,()TÜRK silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu güçlerinin, Afrin kırsalında teröristlerle gece girdikleri çatışma, kameralara yansıdı. Gece çekilen görüntülerde sıcak çatışma anları ve terör hedeflerinin vurulduğu görülüyor. Görüntülerde, mermi izleri de yer alıyor.
(Görüntülü Haber) Afrin'de çatışma anları kamerada
Yılmaz BEZGİN- SURİYE,()TÜRK silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu güçlerinin, Afrin kırsalında teröristlerle gece girdikleri çatışma, kameralara yansıdı. Gece çekilen görüntülerde sıcak çatışma anları ve terör hedeflerinin...
13 Mart 2018 Salı 16:08
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