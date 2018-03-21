ANKARA () Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de 9 köyde 18 terörist muhtarlar ve halk tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirme şöyle; "Afrin halkı her zaman olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanında. Dün Afrin'de teslim edilen 3 teröriste ilave olarak, 9 köyde 18 terörist muhtarlar ve halk tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi."
(Görüntülü Haber) Afrin'de 18 terörist muhtarlar ve halk tarafından TSK'ya teslim edildi
ANKARA () Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de 9 köyde 18 terörist muhtarlar ve halk tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirme şöyle; "Afrin halkı her zaman...
21 Mart 2018 Çarşamba 11:25
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