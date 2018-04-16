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(Görüntülü Haber) Afganistan uyruklu 227 kaçak, sınır dışı edildi

AĞRI'daki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 227 kaçak, Ağrı Havalimanı'ndan charter seferle sınır dışı edildi. Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptıktan sonra Ağrı'ya gelen göçmenlerin 'umuda...

AĞRI'daki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 227 kaçak, Ağrı Havalimanı'ndan charter seferle sınır dışı edildi. Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptıktan sonra Ağrı'ya gelen göçmenlerin 'umuda yolculuğu' kısa sürdü. Ağrı'da güvenlik güçleri tarafından yakalanan ve sayıları her geçen gün artan kaçaklar için İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı. Ağrı Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 545 kaçaktan 227'si bugün saat 14.00'teAğrı'da Kabil'e düzenlenen charter seferle sınır dışı edildi. İşlemleri tamamlanan 227 göçmenin de bu gece yarısı uçakla sınır dışı edilecek.

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