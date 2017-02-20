(Görüntülü Haber) Afgan uyruklu uyuşturucu kuryenin midesinden 1 kilo eroin çıktı

YOZGAT Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele ekipleri, bir yolcu otobüsünde durumundan şüphelenerek indirdikleri üzerinde kimliği olmayan Afgan uyruklu uyuşturucu kuryesinin ceplerinde 7 poşet uyuşturucu madde bulundu. Bitkin olduğu ve şüpheli durumu üzerine hastaneye kaldırılan şahsın midesinde prezervatif içine doldurulmuş 61 paket halinde bir kilo 37 gram eroin tespit edildi. Yozgat?ta yol kontrolü yapan Uyuşturucuyla Mücadele ekipleri, Doğu illerinden gelen bir yolcu otobüsünü durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Durumundan şüphelenilen ve kimlik gösteremeyen yabancı uyruklu bir kişi otobüsten indirilerek üst araması yapıldı. Aramada, şahsın ceplerinde 7 poşet halinde uyuşturucu madde bulundu. Poşetleri açan polis, pis koku ve prezervatif içerisinde bulunan eroini görünce, şahsın bitkin hali ve şüpheli durumunu dikkate alarak, hemen hastaneye kaldırdı. Gözetim altına alınan yabancı uyruklu şahsın çekilen rontgeninde, mide ve bağırsaklarında yabancı cisim tespit edildi. Hastanede 2 gün gözetim altında tutulan şahsın tuvalet ihtiyacını gidermesi sonucu 61 adet prezervatif içerisine paketlenmiş toplamda 1 kilo 37 gram eroin maddesi ele geçirildi. Yapılan sorgulamada, uyuşturucu kuryesinin Afgan uyruklu olduğu ve kimliğinin olmadığını söylediği öğrenildi. Kuryenin, 61 adet uyuşturucu paketinden 7?sini otobüs yolculuğu sırasında ağrılara dayanamayıp, tuvalet ihtiyacı sırasında çıkardığı ve paketleri poşet içerisinde cebine koyduğu belirtildi.